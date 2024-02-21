تركيز المجالس المحلية سيتم في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات المحلية ( نجلاء عبروقي )

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أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي، اليوم الأربعاء، بأن تركيز المجالس المحلية سيتم في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات المحلية

وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش أشغال دورة تكوينية حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم بسوسة، أن المجلس المحلي يدعى لجلسته الافتتاحية الأولى من طرف والي الجهة

وأشارت إلى أن رئاسة المجلس المحلي في جلسته الأولى التي تنعقد في مقرات المعتمديات تعود للفائز بأكبر عدد من الأصوات ثم يقع التداول بعد ذلك على رئاسة المجلس المحلي تباعا لمدة 3 اشهر باعتماد الية القرعة

وبخصوص تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية أبرزت عبروقي أن الهيئة تشرف بحضور أعضاء المجالس المحلية وعدل تنفيذ ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني على عملية قرعة لاختيار ممثل عن كل مجلس محلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر ، ويتداول على عضوية المجلس الجهوي أعضاء المجالس المحلية لمدة 3 اشهر، مبينة أنه لا يحق للعضو الذي انتهت مدة تمثيليته المشاركة في القرعة



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ولاحظت أن الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس الجهوي تتم بعد اعلان هيئة الانتخابات عن تركيبة المجالس الجهوية عقب عملية القرعة حيث يدعو والي الجهة في اجل لا يتجاوز 8 أيام الى عقد المجلس الجهوي برئاسة اكبر الأعضاء سنا لمدة 3 اشهر ثم يكون التناوب على رئاسة المجلس الجهوي باعتماد القرعة من بين أعضاء المجلس الجهوي وتحت اشراف الهيئة

وأشارت الى ان الية القرعة في رئاسة المجلس الجهوي ستمكن من التداول على هذه المسؤولية بين المعتمديات حيث سيكون لكل عضو مجلس جهوي ممثل لمعتمدية فرصة واحدة على الأقل لترؤس مجلس الجهة

وأكدت ان القرعة الأولى لعضوية المجلس الجهوي تعد ذات أهمية بالغة باعتبار ان التركيبة الأولى لاعضاء المجالس الجهوية معنية بالمشاركة في الترشح لانتخاب عضو واحد لعضوية مجلس الإقليم و3 أعضاء لعضوية المجلس الوطني للجهات والاقاليم

كما اكدت ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم المتركب من 77 عضوا يتشكل من 3 أعضاء عن 24 مجلس جهوي يضاف اليهم عضو واحد عن كل إقليم من الأقاليم الخمسة

وبينت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي ان أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي ينظم عمله الفصول من 81 الى 86 من الدستور يحظون بالتفرغ التام لاداء عملهم ويحظون كذلك بالحصانة ويخضعون للمساءلة ومبدا سحب الوكالة ، مؤكدة ان أعضاء المجالس المحلية والجهوية لا يشملهم امتياز التفرغ