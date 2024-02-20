وزيرة الإقتصاد وسفير سويسرا يشرفان على اجتماع لجنة قيادة برنامج التعاون الثنائي.

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أشرفت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الثلاثاء 20 فيفرى 2024 صحبة سفير سويسرا بتونس Josef Renggli على اشغال لجنة قيادة برنامج التعاون التونسي السويسري.





وخصص الإجتماع الذي حضره وفد من كتابة الدولة للتعاون السويسرية وكتابة الدولة للهجرة و ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية وعدد من إطارات الوزارة لاستعراض الأنشطة والمشاريع المنجزة فى الفترة (2021-2024) و لتدارس برامج العمل للمرحلة القادمة(2025-2028) .



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وفى كلمتها بالمناسبة ، أعربت فريال الورغي السبعي عن ارتياحها للتقدم الملحوظ الذى شهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة فى مختلف المجالات، خاصة على مستوى التبادل التجاري والاستثمار.

وأضافت الوزيرة في هذا السياق أن التعاون المالي والفني لفائدة التنمية ما انفك يتطور بدوره، حيث شمل جملة من المجالات الهامة وذات الأولوية لبلادنا على غرار التنمية الاقتصادية والحوكمة المحلية المندمجة ودعم الإنتقال الديمقراطي والادماج الإجتماعي وحماية الفئات الهشة و الهجرة والتكوين وغيرها.

وأكدت الوزيرة في ذات السياق على حرص الحكومة التونسية لمواصلة هذا التعاون المثمر بنسق ارفع خاصة فى المجالات التي تم ضبطها وفي إطار التوجهات الكبرى لرؤية تونس 2035 والمخطط التنموي 2023-2025 من ذلك بالخصوص مجال التنمية البشرية و اقتصاد المعرفة والتجديد و الإقتصاد الأخضر والادماج والعدالة الإجتماعية والتنمية الجهوية ودفع الاستثمار الخاص و ريادة الأعمال.

من جانبه بين سفير الكونفدرالية السويسرية بتونس أن هذا الإجتماع يمثل فرصة لاستعراض النتائج المسجلة والمشاريع المنجزة فى إطار برامج التعاون وتقييمها وهو في نفس الوقت مناسبة للتحاور بين الجانبين حول البرامج المستقبلية ، مؤكدا على إهتمام الحكومة السويسرية وحرصها على مزيد تعزيز التعاون الثنائي حيث تمثل تونس شريكا ذو اولوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

هذا وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مختلف مكونات البرنامج ومجالاته وما تم تخصيصه له من استثمارات إلى جانب النتائج المسجلة.

كما تم تقديم عروض على هامش الإجتماع من ذلك عرض حول المخطط التنموي 2023-2025 وعرض حول إصلاحات تحسين مناخ الأعمال وعرض حول فرص الإستثمار فى تونس إضافة إلى عرض حول التوجهات الاستراتيجية للتنمية المحلية والجهوية.