كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يلتقي برئيس فدرالية المؤسسات الصغرى بفرنسا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d4feb0854989.07849359_mgifqklnhojpe.jpg width=100 align=left border=0>

إستقبل سمير عبد الحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عشية الثلاثاء 20 فيفري 2024، Jean-Matthieu Delacourt رئيس فدرالية المؤسسات الصغرى بفرنسا، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس مرفوقا بوفد من رجال الأعمال بهدف التعرف على فرص الاستثمار بجهة الجنوب.



ومثل اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمدنين، وإطارات من وزارة الاقتصاد والتخطيط، فرصة تم خلالها بحث فرص الاستثمار في جهة الجنوب وخاصة بولايتي مدنين وتطاوين.

وفي هذا الإطار أكد Jean-Matthieu Delacourt على اهتمام العديد من المؤسسات الفرنسية بالاستثمار بالجنوب التونسي خاصة في مجالات السياحة البديلة والصناعة، والنسيج بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني .



...





كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الإمكانيات والفرص المتاحة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.



وثمّن سمير عبد الحفيظ بالمناسبة، إهتمام فدرالية المؤسسات الصغرى بفرنسا بالاستثمار في تونس، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تعتزم الفدرالية الفرنسية إنجازها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالجنوب، وخاصة بولايتي مدنين وتطاوين.



وأكد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة،فى هذا السياق على الإستعداد للاحاطة بهذه المشاريع وتوفير المرافقة الضرورية لها من قبل هياكل الوزارة المعنيةبما يساعد على إنجازها فى أفضل الظروف والأجال خاصة وان من بين المساهمين فيها والمشجعين على تجسيمها ،أفراد من الجالية التونسية بفرنسا.

