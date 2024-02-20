البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة 15

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة 15 للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:



الأربعاء 28 فيفري 2024

في قاعة محمد المزالي بالمنستير



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الاتحاد الرياضي المنستيري - الشبيبة الرياضية بالمنازه ( 18:00 س)

في قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س) (دون حضور جمهور)

في قاعة بشير شلوف بنابل

الملعب النابلي - النجم الرياضي بحلق الوادي ( 18:00 س) (دون حضور جمهور)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي ( 18:00 س)

في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرياضي الرادسي - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 18:00 س)