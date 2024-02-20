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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة 15

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 16:52 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة 15 للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:

الأربعاء 28 فيفري 2024
في قاعة محمد المزالي بالمنستير
...

الاتحاد الرياضي المنستيري - الشبيبة الرياضية بالمنازه ( 18:00 س)
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س) (دون حضور جمهور)
في قاعة بشير شلوف بنابل
الملعب النابلي - النجم الرياضي بحلق الوادي ( 18:00 س) (دون حضور جمهور)
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي ( 18:00 س)
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 18:00 س)


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