البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة 15

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة 15 للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:
الأربعاء 28 فيفري 2024
في قاعة محمد المزالي بالمنستير
الأربعاء 28 فيفري 2024
في قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - الشبيبة الرياضية بالمنازه ( 18:00 س)
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س) (دون حضور جمهور)
في قاعة بشير شلوف بنابل
الملعب النابلي - النجم الرياضي بحلق الوادي ( 18:00 س) (دون حضور جمهور)
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي ( 18:00 س)
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 18:00 س)
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