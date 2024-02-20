تونس تحتضن الدورة الدولية للشبان لكرة الطاولة من 23 الى 26 فيفري الجاري

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تحتضن القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 23 الى 26 فيفري الجاري الدورة الدولية للشبان لكرة الطاولة بمشاركة 247 لاعبا ولاعبة (164 فتيان و 83 فتيات) يمثلون 26 بلدا.



وتشمل المسابقات فئات/ فردي دون 11 سنة فتيان وفتيات وفردي دون 13 سنة فتيان وفتيات وفردي دون 15 سنة فتيان وفتيات وزوجي مختلط 15 سنة وفردي دون 17 سنة فتيان وفتيات وزوجي مختلط دون 17 سنة وفردي دون 19 سنة فتيان وفتيات وزوجي مختلط 19 سنة.





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وسيشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة في كافة المسابقات في كل الفئات العمرية.

وتشارك في البطولة منتخبات تونس/ الجزائر/ النمسا/ بلجيكيا/ الكاميرون/ مصر/ فرنسا/ المانيا/ الهند/ هونغ كونغ/ المجر/ إيران/ إيطاليا/ كوريا الجنوبية/ الكويت/ اللكسمبورغ/ هولاندا/ سلطنة عمان/ بورتوريكو/ السعودية/ سنغافورة/ اسبانيا/ الامارات العربية المتحدة/ الولايات المتحدة الامريكية/ اوباكستان/ اوكرانيا



وستشارك العناصر الدولية في الدورة الدولية للشبان بالعاصمة الجزائرية من 28 فيفري الى 2 مارس المقبل

