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دورة دبي للتنس - انس جابر تعدل عن المشاركة

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 15:07 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن عدولها عن المشاركة في دورة دبي للتنس بسبب اوجاع على مستوى الركبة.
ولن تتبارى جابر بالتالي مع الروسية آنا كالينسكايا لحساب الجولة الثانية من هذه البطولة.
وكانت جابر التي لازمتها اوجاع الاصابة مند بداية الموسم الجاري قد قالت في تصريح صحفي " قلبي يريد اللعب لكن جسمي لا يسمح بذلك " معبرة عن الامل في ان تستعيد مؤهلاتها لتعود للملاعب .


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