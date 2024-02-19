الدورة الدولية المفتوحة للجيدو بالجزائر: تونس في المركز الأول بـ 7 ذهبيات و 3 فضيات و 5 برونزيات

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أنهى مصارعو ومصارعات المنتخب الوطني التونسي للجيدو يوم الأحد مشاركتهم في دورة الجزائر الدولية المفتوحة في صنف الأكابر والكبريات والشبان ، في المركز الأول بـ 7 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية حسب ما افادت به الجامعة التونسية للجيدو. و إحتلت الجزائر المركز الثاني في الترتيب العام امام جنوب افريقيا ثالثة وصربيا رابعة .



و كان التتويج بالذهب بالنسبة للمنتخب التونسي من نصيب أميمة البديوي (48 كغ ) التي اقتربت من اولمبياد باريس 2024، و رحمة الطيبي (52كغ) ،و شيماء الصيداوي (57 كغ) ، و مرام جمور (70كغ )، و زينب الطرودي (+78كغ)، و فرج الذويبي (60كغ ) و عبد العزيز بن عمار (90 كغ) .



و كان التتويج بالذهب بالنسبة للمنتخب التونسي من نصيب أميمة البديوي (48 كغ ) التي اقتربت من اولمبياد باريس 2024، و رحمة الطيبي (52كغ) ،و شيماء الصيداوي (57 كغ) ، و مرام جمور (70كغ )، و زينب الطرودي (+78كغ)، و فرج الذويبي (60كغ ) و عبد العزيز بن عمار (90 كغ) .

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أما الميداليات الفضية، فقد جاءت عبر سارة المزوغي (+78كغ ) ، قصي بن غرس (100كغ) و وهيب حديويش (+100 كغ)، بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من مريم جمور )اقل من 70 كغ) ، أنس الرمضاني (70 كلغ)، أريج عقاب (78 كلغ) ، عزيز الحربي (-66 كلغ) و ياسين قريشي (90كلغ).

وتواصلت دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجودو على مدى يومين، من 17 الى 18، بمشاركة أكثر من 170 مصارع ومصارعة من 19 بلدا.