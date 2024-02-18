الدورة الدولية المفتوحة للجيدو بالجزائر :العناصر التونسية تحصد 4 ميداليات ذهبية في اليوم الاول

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توجت عناصر النخبة التونسية للجيدو ب4 ميداليات ذهبية وبرونزية في منافسات اليوم الاول للدورة الدولية المفتوحة للجيدو التي تقام يومي 17 و18 فيفري الجاري بالجزائر في صنفي الاواسط والاكابر(رجال وسيدات).





وجاء المعدن النفيس بواسطة المصارعين فرج الذويبي )وزن 60 كغ( واميمة البديوي (وزن 48 كغ) ورحمة الطيبي (وزن 52 كغ) وشيماء الصيداوي (وزن 57 كغ) فيما اكتفى عزيز الحربي (وزن اقل من 66 كغ ) بالميدالية البرونزية.



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وكان منتخب الاواسط والوسطيات احرز 7 ميداليات ذهبية بفضل كل من أميرة بن عياد (وزن 48 كغ)

ورحمة الطيبي (وزن 52 كغ) وشيماء الصيداوي (وزن 57 كغ) ومرام جمور (وزن 70 كغ) وأريج عقاب (وزن 78 كغ) وزينب الطرودي (وزن اكثر من 78 كغ) ومحمد أمين حنفي (وزن 81 كغ) الى جانب برونزية أنس الرمضاني (وزن اقل من 70 كغ)



وتختتم الدورة الدولية اليوم الاحد بمشاركة المصارع محمد أمين حنفي (وزن 81 كغ) وعبد العزيز بن عمار وياسين قريشي (وزن 90 كغ) وقصي بن غرس (وزن 100 كغ) وهيب حتيوش (وزن فوق 100 كغ) ومرام جمور (وزن اقل من 70 كغ) وأنس الرمضاني (وزن 70 كغ) وأريج عقاب (وزن 78 كغ) وسارة المزوغي (وزن فوق 78 كغ) وزينب الطرودي (وزن فوق 78 كغ). وكان منتخب الاواسط والوسطيات احرز 7 ميداليات ذهبية بفضل كل من أميرة بن عياد (وزن 48 كغ)ورحمة الطيبي (وزن 52 كغ) وشيماء الصيداوي (وزن 57 كغ) ومرام جمور (وزن 70 كغ) وأريج عقاب (وزن 78 كغ) وزينب الطرودي (وزن اكثر من 78 كغ) ومحمد أمين حنفي (وزن 81 كغ) الى جانب برونزية أنس الرمضاني (وزن اقل من 70 كغ)وتختتم الدورة الدولية اليوم الاحد بمشاركة المصارع محمد أمين حنفي (وزن 81 كغ) وعبد العزيز بن عمار وياسين قريشي (وزن 90 كغ) وقصي بن غرس (وزن 100 كغ) وهيب حتيوش (وزن فوق 100 كغ) ومرام جمور (وزن اقل من 70 كغ) وأنس الرمضاني (وزن 70 كغ) وأريج عقاب (وزن 78 كغ) وسارة المزوغي (وزن فوق 78 كغ) وزينب الطرودي (وزن فوق 78 كغ).