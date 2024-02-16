إمضاء اتفاقية إحداث مقر تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس

تمّ، صباح اليوم الجمعة، إمضاء اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن "إحداث مقر تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية"، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصحة، تلقت "وات" نسخة منه.





وأمضى هذه الاتفاقية، وزير الصحة علي المرابط ممثلا عن تونس ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالنيابة فراس الهواري، وزير الصحة الأردني، وذلك خلال أشغال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للمجلس المنعقد بعمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، من 15 إلى 17 فيفري الجاري، بحضور عدد من وزراء الصحة العرب وخبراء ومختصين في المجال الصحي وممثلي الدول الأعضاء في الهيئة العليا للمجلس المذكور، لمناقشة جدول أعمال الدورة ومدى تقدم تنفيذ قرارات الدورات السابقة .



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ويهدف إحداث مقر تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية إلى استقطاب أطباء من الدول العربية المجاورة قصد القيام بدورات تكوينية دورية للأطباء في المؤسسات الاستشفائية التونسية، بالتعاون مع هيئة الإختصاص الوطنية والكليات ومعاهد ومدارس علوم الصحة.



وأكد الأستاذ علي المرابط خلال هذا الاجتماع أهمية إحداث هذا المكتب في تونس في الرفع من كفاءة الأطباء التونسيين وتطويرها والأجانب طبق المواصفات الدولية للدراسات الصحّية.



وكان وزير الصحة التونسي عقد مع نظيره الأردني فراس الهواري، أمس الخميس، جلسة عمل خصصت للنظر في تطوير علاقات الشراكة في قطاع الصحة بين تونس والأردن في صناعة الأدوية ورقمنة القطاع الصحي وتبادل الخبرات والتكوين والعلاج بالمياه المعدنية وغيرها، فضلا عن النظر في تحيين وإثراء مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الصحي بين البلدين، من خلال تضمينه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات صناعة الأدوية والعلاجات الدقيقة الخاصة في جراحة القلب والشرايين لدى الأطفال وعلاج الأمراض السرطانية.



