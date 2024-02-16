الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة (بال) - اتحاد المنستير يخوض التصفيات ضمن مجموعة " الصحراء " من 4 إلى 12 ماي المقبل في داكار

سيشارك فريق كرة السلة للاتحاد المنستيري في الدورة الرابعة لبطولة الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة ( بال) للمرة الرابعة على التوالي (وهو رقم قياسي يتقاسمه في المسابقة مع بيترو اتليكو دي لواندا الانغولي ).



وسيخوض الاتحاد المنستيري دور التصفيات ضمن مجموعة " الصحراء " التي ستقام منافساتها من السبت 4 إلى الأحد 12 ماي المقبل في قاعة "داكار أرينا" في العاصمة السنغالية داكار.

وتضم مجموعة " الصحراء" الى جانب بطل تونس الاتحاد المنستيري كل من ريفرس هوبرز النيجيري وفريق القوات المسلحة الرواندي وجمعية الديوانة السنغالية.



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ويذكر ان الاتحاد المنستيري سبق له ان توج بلقب ال"بال " في ماي 2022 . وخرج في الدورة الماضية للبطولة من دور الجموعات.



وتفتتح بطولة الرابطة الافريقية للاندية لكرة اللسة (بال) في موسمها الرابع باجراء اول مباراة في نطاق تصفيات المجموعات يوم 9 مارس المقبل في بريتوريا (جنوب افريقيا) بين الوصيف في دورة عام 2022 نادي بترو دي لواندا (أنجولا) وفريق فتح الرباط لكرة السلة (المغرب) المشارك لأول مرة في البطولة.



وستنطلق حملة المنافسة على خلافة بطل المسابقة الأهلي المصري بمشاركة 12 فريقا منها سبعة فرق سبق ان شاركت في البطولة منها الاتحاد المنستيري إلى جانب خمسة فرق ستشارك لأول مرة وتمثل بلدان ليبيا والمغرب وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا .

وسيشهد موسم بطولة "البال" في دورتها الرابعة 48 مباراة ( رقم قياسي) ستجري لاول مرة في اربع بلدان مختلفة وستكون موزعة بين بريتوريا و القاهرة وداكار وكيغالي .



وتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات ضمن التصفيات في كل منها أربعة فرق. ويذكر انه من بين الفرق ال12 المتاهلة سبق لسبعة منها ان شاركت في مسابقة ال"بال " ،(منها اثنان وهما بترو دي لواندا (أنجولا) والاتحاد المنستيري سيشاركان في التصفيات للموسم الرابع وهو رقم قياسي للفريقين).



وستشهد كل مجموعته 12 مباراة سيتبارى خلالها كل فريق مع الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرتين.

وسيتاهل أفضل فريقين من كل مجموعة وأفضل فريقين في المركز الثالث من جميع المجموعات الثلاث إلى المرحلة النهائية التي ستقام في كيغالي من الجمعة 24 ماي الى السبت 1 جوان المقبل.



ويذكر ان أبطال المسابقات الوطنية في تونس وأنغولا ومصر ونيجيريا ورواندا والسنغال ضمنوا مشاركتهم في البطولة . أما الفرق الستة المتبقية، والتي تمثل ليبيا و المغرب وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا وأوغندا، فقد ضمنت مشاركتها من خلال التصفيات "الطريق إلى البال" المؤهلة للبال التي نظمها "فيبا- أفريقيا " في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2023.

ر/ زهو