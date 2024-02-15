قابس: تحسّن المؤشرات السياحيّة خلال جانفي المنقضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية

قال المندوب الجهوي للسياحة، بشير القديري، إن المؤشرات المسجلة في القطاع السياحي خلال شهر جانفي 2024 كانت ايجابية، حيث تواصل الاقبال على الجهة وخاصة على منطقتي مطماطة وتوجان، وتم تسجيل تحسّن في عدد الليالي المقضاة بمطماطة مقارنة بشهر جانفي 2023 بنسبة 46.3 بالمائة.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن عدد الزوار الذين توافدوا على مطماطة خلال سنة 2023 بلغ حدود 140 ألف زائر منهم 35 ألفا أقاموا ي هذه المدينة السياحية الجميلة، وفق تعبيره.

وأشار القديري الى تسجيل نوايا استثمار بكل من قابس المدينة ومطماطة ودخيلة توجان ومارث، حيث تلقت المندوبية الجهوية للسياحة مطالب لاحداث قرابة 10 استضافات عائلية واقامات ريفية جديدة، مبيّنا أنه تمت توسعة وحدة استشفائية بشانشو بالحامة، وقد تلقت المندوبية طلبا بتصنيف اقامة هذه المحطة سياحيا.



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وأكد القديري أن آفاق القطاع السياحي بولاية قابس تبقى واعدة للغاية خاصة في مجال السياحة البديلة حيث تزخر الجهة بمنتوج سياحي متنوع قادر على جلب السياح من مختلف العالم، وفق قوله.