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بطولة المنامة للتنس - تاهل عزيز دوقاز الى الدور ثمن النهائي

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 16:15 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 219 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة المنامة البحرينية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 164 الف دولار بعد فوزه اليوم الثلاثاء على الالماني رودولف موليكير المصنف 185 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-1).
وسيواجه دوقاز في الدور ثمن النهائي الارجنتيني ماركو ترونجيليتي المصنف 229 عالميا الذي ازاح في الدور السادس عشر السلوفاكي لوكاس كلين المصنف 140 عالميا بنتيجة 2-1 (6-4 و3-6 و6-3).


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