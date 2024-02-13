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دعوة القائمات الراغبة في الترشح لعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم الى ضرورة ايداع قائمات لرئاسة وعضوية اللجان القضائية والمستقلة

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 15:33 قراءة: 0 د, 32 ث
      
دعت الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، القائمات التي ترغب في الترشح لعضوية المكتب الجامعي للفترة النيابية 2024 - 2028 الى ضرورة ايداع القائمة المترشحة لعضوية المكتب الجامعي اضافة الى قائمات لرئاسة وعضوية اللجان القضائية والمستقلة للجامعة التونسية لكرة القدم (لجنة الاخلاقيات واللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية واللجنة الوطنية للاستئناف والهيئة المستقلة للانتخابات).

واشارت الهيئة في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية للجامعة الى ان كل لجنة تتكون وجوبا من خمسة اعضاء (رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء).

...

يذكر ان الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم قد حددت يوم 17 فيفري الجاري كاخر اجل لقبول الترشحات لرئاسة وعضوية المكتب الجامعي للفترة النيابية 2024-2028.


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