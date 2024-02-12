انتظمت اليوم الاثنين بمدينة سوسة حملات مشتركة لمقاومة ظاهرة الاكتساح والاستغلال المفرط للرصيف نفذتها مصالح الشرطة البلدية بسوسة بالتنسيق مع عناصر امنية وشملت شارع التوفيق وشارع محمد عبدو وشارع حاطب ابن ابي بلتعة وشارع الشفاء وشارع ابن شرف بغداد وحي رياض الخامس والانهج المتفرعة بحدود معتمدية سوسة الرياض.



وأفاد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الحملات المشتركة تندرج في اطار مواصلة الحملات التي تنفذها بلدية سوسة لزجر مخالفات الاستغلال المفرط للرصيف والاعتداء على الملك العمومي البلدي مشيرا الى ان هذه الحملات مكنت من تحرير عدد من الأرصفة وإزالة الاكشاك وتسهيل حركة المرور وضمان السلامة المرورية للمترجلين والحد من حوادث المرور.





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كما تم وفق نفس المصدر حجز عدد من الطاولات والكراسي والحواجز الحديدية المثبتة امام المقاهي والمحلات المفتوحة للعموم وغيرها من الأنشطة التجارية الاخرى التي لم تحترم المساحة المرخص فيها لصاحب المحل في استغلالها الى جانب تحرير محاضر ضد المخالفين.