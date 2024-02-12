طائرة-بطولة القسم الوطني "ا" : برنامج الجولة الخامسة (مرحلة التتويج)

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة ذهابا لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج) التي ستدور يوم السبت 17 فيفري الجاري بداية من الساعة الرابعة زوالا :



مجموعة التتويج

قاعة الزواوي :



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الترجي الرياضي / سعيدية سيدي بوسعيد

قاعة العوينات سوسة :

النجم الساحلي / مولدية بوسالم

قاعة البجاوي صفاقس :

النادي الصفاقسي / الاولمبي القليبي



مجموعة تفادي النزول

قاعة جلال غراب المرسى س 16 :

مستقبل المرسى / نادي حمام الأنف

قاعة بومهل س16 :

بومهل البساتين / فتح حمام الاغزاز

قاعة البجاوي – صفاقس س 18 :

جمعية اتصالات صفاقس / اتحاد النقل الصفاقسي