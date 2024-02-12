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طائرة-بطولة القسم الوطني "ا" : برنامج الجولة الخامسة (مرحلة التتويج)

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 18:13 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة ذهابا لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج) التي ستدور يوم السبت 17 فيفري الجاري بداية من الساعة الرابعة زوالا :

مجموعة التتويج
قاعة الزواوي :
...

الترجي الرياضي / سعيدية سيدي بوسعيد
قاعة العوينات سوسة :
النجم الساحلي / مولدية بوسالم
قاعة البجاوي صفاقس :
النادي الصفاقسي / الاولمبي القليبي

مجموعة تفادي النزول
قاعة جلال غراب المرسى س 16 :
مستقبل المرسى / نادي حمام الأنف
قاعة بومهل س16 :
بومهل البساتين / فتح حمام الاغزاز
قاعة البجاوي – صفاقس س 18 :
جمعية اتصالات صفاقس / اتحاد النقل الصفاقسي


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