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القيروان : حجز كمية من المخدرات والاحتفاظ بستة أشخاص (الحرس الوطني)

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 20:18 قراءة: 0 د, 26 ث
      
حجزت وحدات منطقة الحرس الوطني بالقيروان كمية من المخدرات وقامت بالاحتفاظ بستة أشخاص، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد في بلاغ.

وأوضح المصدر ذاته أنّ وحدات منطقة الحرس بالقيروان داهمت منزل شخصين مفتش عنهما من أجل "بيع الخمر خلسة" وضبطت ستة أشخاص محل تفتيش وقامت بحجز كمية من مخدر الكوكايين ومشروبات كحولية وخزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار، إضافة إلى شاحنتين خفيفتين يقع استعمالهما في التنقلات.

...

وأكّدت أنّ النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


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