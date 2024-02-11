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ستة متهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" يعلنون دخولهم في إضراب جوع بداية من يوم الإثنين

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 19:24 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلن ستة موقوفين في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" الدخول في إضراب جوع بداية من يوم الإثنين للمطالبة بإطلاق سراحهم و"الكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني".

وطالب الموقوفون، وهم عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، في بيان مشترك، بـ"رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته .. باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون".

...

‎ودعوا "كل القوى الحية إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام".

وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ" التآمر على أمن الدولة" إلى فيفري 2023، لمّا وقع إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".




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