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شيماء التومي رابعة التونسيين المتاهلين الى دورة التايكواندو ضمن الالعاب الاولمبية بباريس

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 18:48 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تاهلت لاعبة التايكواندو التونسية شيماء التومي الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 بعد مشاركتها المتميزة اليوم في البطولة الافريقية الترشيحية بالسنغال حسب ما اعلنت عنه اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية

وتمكنت شيماء التومي من الفوز في نصف نهائي وزن -57كغ ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للاولمبياد على منافستها من السنغالي دياوو ياسن بنتيجة جولتين لجولة واحدة وضمنت مكانها في دورة التايكواندو ضمن الالعاب الاولمبية بباريس 2024.
وتعد شيماء التومي رابعة التونسيين المتاهلين لدورة التايكواندو ضمن الالعاب الاولمبية (باريس 2024) بعد كل من البطل الاولمبي خليل الجندوبي و فراس القطوسي و اكرام الظاهري


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