منوبة: الهيئة المحلية للهلال الأحمر بوادي الليل توزع مساعدات موجة برد ل70 عائلة

شرعت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمنوبة، اليوم الأحد في توزيع مساعدات موجة البرد على 70 عائلة من العائلات المعوزة في مختلف العمادات وفق تصريح رئيس الهيئة المحلية ايمان الحمروني اليوم لصحفية وات بالجهة.



وتضم المساعدات طرود غذائية وملابس وأغطية صوفية كانت الهيئة قد انطلقت في تجميعها منذ نهاية الشهر المنقضي وتحديد قائمة بالمنتفعين بالتنسيق مع المعتمدية تركزت على الحالات التي تتطلب التدخل العاجل من مسنين وعائلات.





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وقد انطلقت عملية التوزيع بإحدى المدارس الخاصة التي تطوع صاحبها بالمكان للتجميع والتوزيع، مساهمة في المبادرة التضامنية التي حرصت الهيئة التي لم يمض على تنصيبها سوى اشهر قليلة، على تنظيمها ودعوة المتطوعين من المواطنين الى دعمها بالحاجيات الأساسية المطلوبة خلال موجة البرد الشتائية.



واعتبرت الحمروني ان المبادرة التضامنية تاتي ضمن توجهات الهيئة الرامية الى دعم المد التضامني المحلي، والمساهمة في تجميع المساعدات والقيام بالانشطة ذات الطابع الاجتماعي ، تشجيعا للعمل التطوعي الإنساني وتكريسا لروح المواطنة الفعالة.

يذكر ان الهيئة نظمت منتصف الشهر المنقضي قافلة صحية تحسيسية وتوعوية، انتفع بها 350 شخصا من مسنين ونساء ومن مختلف الشرائح العمرية وشارك فيها متطوعون من الهلال الأحمر، بما في ذلك أطباء وممرضين ومساهمين بالأدوية والتجهيزات من الصيدليات الخاصة.