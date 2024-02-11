قابس: نحو دفع التعاون العلمي بين جامعة قابس وجامعة صبراتة بليبيا

كان بحث ومناقشة آفاق التعاون بين جامعة قابس وجامعة صبراتة بليبيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك محور زيارة وفد أكاديمي من جامعة قابس الى عدد من الكليات التابعة لجامعة صبراتة ولقاءات مع عمداء الكليات ومديري المراكز والادارات التابعة لجامعة صبراتة.



وأفاد رئيس جامعة قابس كمال عبد الرحيم الذي ترأس الوفد الأكاديمي في تصريح ل(وات) أن هذه الزيارة التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام توجت بالاتفاق على جملة من المسائل من بينها التعاون في مجال الدكتوراه في الأقسام الهندسية ذات الاختصاص المشترك وتكوين فرق بحث مشتركة للمشاركة في "أيام الدكتوراه" التي سيتم تنظيمها من قبل مدرسة الدكتوراه بقابس.





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كما تم الاتفاق على تبادل زيارات الطلبة في مختلف التخصصات العلمية وعلى اعداد مشروع لتكوين مجموعات ووحدات بحثية في الجامعات الليبية وفق النموذج المتبع في الجامعات التونسية يقع تقديمه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية والليبية للموافقة عليه الى جانب الاتفاق على تنظيم مؤتمرعلمي بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بصرمان والمعهد العالي للتصرف بقابس حول " الاقتصاد والتنمية المستدامة " والتعاون في مجال اللغات بين المعهد العالي للغات بقابس والمعهد العالي للعلوم الانسانية بمدنين وكلية اللغات بصرمان ومركز اللغات بجامعة صبراتة.



ولفت رئيس جامعة قابس الى أنه تم بالمناسبة أيضا التوافق على تكوين فريق جيولوجي مشترك بين قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بصبراتة وقسم الجيولوجيا بجامعة قابس لدراسة الظواهر البيئية وخاصة ظاهرة مدينة زليتن وعلى تنظيم معرض وورشات عمل مشتركة في مجال الفنون بين كلية الفنون بجامعة صبراتة والمعهد العالي للفنون والحرف بقابس.

ل .ح