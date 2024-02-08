النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تأذن بالاحتفاظ بوزير صناعة أسبق

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي ،في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أذنت اليوم بالاحتفاظ بوزير صناعة اسبق ،وذلك بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة وذلك في إطار الابحاث الجارية بخصوص وضعية مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة مشيرا الى ان الابحاث متواصلة بشان هذه القضية .



يشار الى ان مصنع الفولاذ يعيش منذ عدة عقود وضعية مهنية وإجتماعية صعبة ،علاوة على عديد الاشكاليات المتصلة بحوكمة المؤسسة ،وقد كانت هذه المؤسسة محور زيارة غير معلنة لرئيس الدولة، قيس سعيد، يوم 26 ديسمبر الماضي، جدد خلالها حرص الدولة على عدم التفريط في هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات العمومية، وعلى ايجاد السبل الكفيلة بإعادة الاستثمار فيها باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني .

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