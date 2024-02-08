نحو افتتاح مؤسسة "أمّ الخير" لرعاية كبار السنّ بأريانة بطاقة استيعاب 70 مسنة ومسنا

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،آمال بلحاج موسى اليوم الخميس خلال جلسة عمل بمقر الوزارة، ضرورة العمل على استكمال ما يلزم لافتتاح مؤسسة "أمّ الخير" لرعاية كبار السنّ بأريانة، وحسن الاستعداد لانطلاق نشاط هذه المؤسسة الرعائيّة النموذجيّة الجديدة بطاقة استيعاب 70 مسنة ومسنا.



وشدّدت، خلال جلسة بمقر الوزارة حول برامج التعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، على أهمية تحديد لائحة المسنين المدرجين بقائمة الانتظار للموافقة على إيوائهم وعرضها على لجنة القبول طبقا لمعايير الأولوية الجاري بها العمل وتأمين الاستعدادات اللازمة لتأمين الموارد البشرية الضروريّة لتسيير مؤسسة رعاية كبار السن بأريانة وتقديم أفضل الخدمات الصحيّة والرعائيّة بها.





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كما تناولت جلسة العمل سبل مزيد تجويد الخدمات المسداة بسائر المؤسسات العموميّة لرعاية المسنين التي يسيرها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتمويل عمومي سنوي من وزارة الأسرة يناهز 16 مليون دينار.



ودعت إلى تحديد دقيق للحاجيّات في مجال التكوين لتأهيل الإطار التربوي الناشط برياض الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي البالغ عددها حوالي 290 روضة بالمناطق الداخليّة وذات الأولويّة بالبلاد، موصية بدعم زيارات التفقّد والارشاد البيداغوجي لفائدتهم والبحث عن حلول مع الجهات المختصّة لتأهيل 120 منشّطة بهذه الرياض.