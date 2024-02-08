المدير التنفيذي لمجلس إدارة البنك الدولي يؤكد استعداد البنك الدولي لمواصلة دعمه لمشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أمس الاربعاء، بمقرّ الوزارة، المدير التنفيذي لمجلس إدارة البنك الدولي توكير شاه (Tauqir SHAH) وممّثل البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو (Alexandre Arrobbio) والوفد المرافق لهما.



وأكّد المدير التنفيذي لمجلس إدارة البنك الدولي، بالمناسبة، استعداد البنك الدولي لمواصلة دعمه لمشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس في إطار أولوياتها الاستراتيجية، وفق بلاغ صادر الخميس عن الوزارة.





...



وتناول اللّقاء التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي بتونس في إطار المشاريع الثنائية من ذلك مشروع "بروماس" (PROMESSE) المتعلّق بدعم التشغيلية والحوكمة في قطاع التعليم العالي.



ومن جهته، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال هذا اللقاء، أهمية مواصلة هذا التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، منوّها بالنتائج الإيجابية التي تمّ تسجيلها في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين.



وحضر اللقاء كل من رئيس ديوان وزير التعليم العالي محمود الزواوي والمدير العام لوحدة التصرّف حسب الأهداف لمشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية، منذر بلعيد والمدير العام للتعاون الدولي بالوزارة، مالك كشلاف وممثّل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عماد المثلوثي.