وزير الخارجية يلتقي سفير جنوب افريقيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس بمقر الوزارة، "سيفوسزوي ماسونغو" سفير جمهورية جنوب إفريقيا بتونس، الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامّه.



وأشاد الوزير خلال اللّقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، بالعلاقات التاريخية المتينة والمتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين منذ عقود، مؤكدا حرص تونس على مزيد تعزيزها، لا سيما وأن سنة 2024 تتزامن مع إحياء الذكرى الثلاثين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس وجنوب إفريقيا.





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وأعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه لما تحقّق من تعاون مثمر وبنّاء منذ سنة 1994، وتقارب كبير بين البلدين في المواقف ووجهات النظر إزاء عديد القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة.



من جهته، عبّر السفير الجنوب إفريقي عن امتنانه للدعم والتسهيلات التي لقيها من السلطات التونسية طيلة فترة تعيينه بتونس، مؤكدا أنّ عراقة ومتانة الروابط التي تجمع بين البلدين، من شأنها أن تؤسّس لتعاون مستقبليّ مثمر يخدم مصلحتهما المشتركة.