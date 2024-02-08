الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال:



السبت 10 فيفري

المجموعة الثانية :



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في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - المستقبل الرياضي بقابس

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب مصطفى الدوري

الأمل الرياضي بجربة - مكارم المهدية



الأحد 11 فيفري

المجموعة الأولى:

في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الهلال الرياضي بمساكن

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف - القلعة الرياضية

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية بالعمران

في ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - الأمل الرياضي بحمام سوسة

في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة - المستقبل الرياضي بوادي الليل

الشبيبة الرياضية القيروانية (معفى)



المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بالرجيش

المستقبل الرياضي بالرجيش - الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - الهلال الرياضي الشابي

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - نادي أولمبيك مدنين

الترجي الجرجيسي (معفى)