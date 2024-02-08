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الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 11:16 قراءة: 0 د, 56 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال:

السبت 10 فيفري
المجموعة الثانية :
...

في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - المستقبل الرياضي بقابس
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني - أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب مصطفى الدوري
الأمل الرياضي بجربة - مكارم المهدية

الأحد 11 فيفري
المجموعة الأولى:
في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - القلعة الرياضية
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية بالعمران
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - الأمل الرياضي بحمام سوسة
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - المستقبل الرياضي بوادي الليل
الشبيبة الرياضية القيروانية (معفى)

المجموعة الثانية:
في الملعب البلدي بالرجيش
المستقبل الرياضي بالرجيش - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - الهلال الرياضي الشابي
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - نادي أولمبيك مدنين
الترجي الجرجيسي (معفى)


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