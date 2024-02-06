سيدي بوزيد: جمعية "النساء أولا" تواصل تنفيذ مشروع "فضاءات النوع الاجتماعي"

تواصل جمعية "النساء أولا" تنفيذ مشروع "فضاءات النوع الاجتماعي" الذي يعمل على إحداث 6 نوادٍ في 6 دور شباب بولايات سيدي بوزيد وقفصة والقصرين بهدف تعزيز ثقافة مساواة النوع الاجتماعي، والتوزيع العادل والمتساوي للأدوار بين الجنسين في مختلف الفضاءات.

وبيّن منسق المشاريع بجمعية "النساء أولا"، منير خليفي، في تصريح لوالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فضاءات النوع الاجتماعي مشروع يندرج ضمن مشروع اقليمي بعنوان "وومنا" ممول من الوكالة الألمانية للتعاون الفني ويشمل 6 دول عربية هي تونس والمغرب والأردن ومصر ولبنان وفلسطين.

وأشار الى أن جمعية "النساء أولا" تنجز مشروع "فضاءات النوع الاجتماعي" لمزيد ترسيخ ثقافة مساواة النوع الاجتماعي خاصة لدى الشباب في ولايات سيدي بوزيد وقفصة والقصرين، وبهدف التوعية أيضا بما يعرف "بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر".

وذكر منير خليفي أن مدة تنفيذ المشروع تمتد 12 شهرا ويشمل 6 دور شباب بالولايات المذكورة من خلال احداث نوادٍ وتجهيزها لتتكفل بتوعية الشباب عبر العديد من الأنشطة التي تحفز على تفعيل المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة، اضافة الى دورات تكوينية للمنشطين في دور الشباب وانجاز عدد من الأنشطة التوعوية.



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وينفذ المشروع بالشراكة مع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة بولايات سيدي بوزيد، والقصرين، وقفصة، وعدد من الجمعيات الناشطة بالولايات المذكورة.