كاس الامم الافريقية 2023+1: خليل حساني ضمن طاقم تحكيم مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية

عينت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم التونسي خليل الحساني كحكم مساعد اول في المباراة التي ستجمع غدا الاربعاء بداية من الساعة التاسعة ليلا بين منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية لحساب الدور نصف النهائي لكاس الامم الافريقية 2023+1 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وسيكون الليبي معتز الشلماني حكما رئيسيا فيما تم تعيين الجيبوتي ليبان عبد الرزاق حكما مساعدا ثانيا والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.



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