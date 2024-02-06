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كاس الامم الافريقية 2023+1: خليل حساني ضمن طاقم تحكيم مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 20 ث
      
عينت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم التونسي خليل الحساني كحكم مساعد اول في المباراة التي ستجمع غدا الاربعاء بداية من الساعة التاسعة ليلا بين منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية لحساب الدور نصف النهائي لكاس الامم الافريقية 2023+1 المقامة حاليا بكوت ديفوار.
وسيكون الليبي معتز الشلماني حكما رئيسيا فيما تم تعيين الجيبوتي ليبان عبد الرزاق حكما مساعدا ثانيا والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.


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