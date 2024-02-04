نساء يروين قصص نجاحهنّ في مجال العلوم والتكنولوجيا بمدينة العلوم بتونس في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلومالسبت القادم

تروي مجموعة من النساء الاكاديميات والمبتكرات ورائدات الاعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا قصص نجاحهنّ والتحديات التي رفعنها لتقلد مناصب هامة في المجال، في تظاهرة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم يوم السبت 10 فيفري الجاري ببادرة من مدينة العلوم بتونس في مقرها بالمركز العمراني الشمالي للعاصمة، حسب ما أفادت به أستاذة التأطير العلمي بالمدينة، صفاء المنصوري.



وأوضحت المنصوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه التظاهرة الدولية تكتسي أهمية على مستوى العالم لاستجابتها لأهداف التنمية المستدامة في الالتزام بمشاركة المرأة والفتاة في العلوم والتكنولوجيا، لافتة الى أن مشاركة المرأة في هذا المجال على المستوى الوطني عرفت تطورا مستمرا وهاما منذ عقود .





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وبيّنت أن الارقام والاحصائيات تترجم مدى هذا التطور لمساهمة المرأة في المجال، مشيرة الى أن 55 بالمائة من نتائج البحث العلمي تساهم فيها نساء وأن نسبة المتحصلات على شهائد عليا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تقارب 58 بالمائة وأن معدل الباحثات في التعليم العالي يبلغ 66 بالمائة.



وستتولى مجموعة النساء من أكادميات ومهندسات ومبتكرات ورائدات اعمال واساتذة تأطير علمي بمدينة العلوم بتونس تقديم محاضرات وقصص نجاحهن لتحقيق ما كانوا يصبين اليه وذلك في عدة اختصاصات منها الذكاء الاصطناعي والطب الحيوي والامن السيبراني والتكنولوجيا الحديثة والروبوتيك وعلم الاعصاب والثقافة العلمية.