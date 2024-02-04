Babnet

البطولة الافريقية للاواسط للتنس - المنتخب التونسي تحت 18 سنة في الموعد باربعة لاعبين واربع لاعبات

Publié le Dimanche 04 Février 2024 - 12:37 قراءة: 0 د, 15 ث
      
يشارك المنتخب التونسي للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة في البطولة الافريقية للاواسط المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 4 الى 11 فيفري الجاري.

ويتالف منتخب الاواسط من علاء الطريفي وانس بنور وابراهيم السنوسي وخالد فريخة فيما يضم منتخب الوسطيات كلا من هبة هاني ورنيم رسيل ونادين عبيد ومريم بن عزالدين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281550


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match wed 7 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 13:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 13:18 Tunis
All Radio in One    
*.*.*