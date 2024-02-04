البطولة الافريقية للاواسط للتنس - المنتخب التونسي تحت 18 سنة في الموعد باربعة لاعبين واربع لاعبات

يشارك المنتخب التونسي للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة في البطولة الافريقية للاواسط المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 4 الى 11 فيفري الجاري.



ويتالف منتخب الاواسط من علاء الطريفي وانس بنور وابراهيم السنوسي وخالد فريخة فيما يضم منتخب الوسطيات كلا من هبة هاني ورنيم رسيل ونادين عبيد ومريم بن عزالدين.

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