مرصد  شاهد ... لم يتم تسجيل أي اخلالات كبرى منذ بداية انطلاق العملية الانتخابية

قال عضو الهيئة المديرة بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وجدي حمدي انه لم يتم تسجيل أي اخلالات كبرى منذ بداية انطلاق العملية الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية بداية من الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد والى حدود الساعة ال11

واوضح وجدي حمدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن االمرصد انطلق في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الثاني للانتخابات المجالس المحلية باعتماد 299 ملاحظا ومنسقا منتشرين على 255 دائرة انتخابية، مؤكدا أن بداية عملية الاقتراع في أغلب الدوائر الانتخابية تمت في ظروف عادية وسلسة ما عدا تسجيل تاخر حضور بعض اعوان مكاتب الاقتراع في كل من مركز الاقتراع "السعادة " بالفحص ومركز الاقتراع "شواط" من ولاية زغوان

وأضاف في السياق ذاته انه تم ايضا تسجيل خروقات عادية اخرى على غرار التاثير على ارادة الناخبين واستعمال وسيلة نقل خاصة لجلب الناخبين في كل من مركز الاقتراع "عين باطومة" ومركز الاقتراع "اولاد مصطفى بالناظور من ولاية زغوان ونشوب شجار بين ناخب ومترشح في مركز الاقتراع برج شلوف بنزرت الجنوبية مما اضطر اعوان الامن للتدخل

واشار ذات المتحدث الى أنه تم ايضا منع ملاحظي مرصد شاهد من العودة الى مكاتب الاقتراع التي غادروها عند الانتقال الى مكاتب اخرى بمركز الاقتراع الوهور قعفور من ولاية سليانة وتسجيل غياب قائمة المسجلين في مركز الاقتراع نهج البلدية منوبة المدينة ، وتركيز الخلوات بالقرب من بعضها في مكتب الاقتراع عدد 2 بمركز الاقتراع نهج البلدية منوبة المدينة، فضلا عن عدم تهيئة ممر خاص بالاشخاص ذوي الاعاقة في مركز الاقتراع شارع الحبيب بورقيبة تيبار وبن عطية تستور ولاية باجة



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