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وزارة الصناعة تعلن عن إطلاق طلب لتقديم الترشحات للمشاركة في معرض "هانوفر" المزمع تنظيمه بألمانيا من 22 إلى 26 أفريل 2024

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 22:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الجمعة، عن إطلاق طلب لتقديم الترشحات للمشاركة في معرض "هانوفر" المزمع تنظيمه بألمانيا من 22 إلى 26 أفريل 2024.

ويهدف هذا المعرض، الذي سيقام بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى اختيار عشرة مؤسسات صناعية ناشطة في مجال التكنولوجيات الحديثة والمؤسسات الناشئة في الصناعة الذكية 4.0 المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة للمشاركة في "الجناح التونسي حول الصناعة الذكية 4.0" بالمعرض.

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وافادت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن يوم 20 فيفري 2024 سيكون آخر أجل للتسجيل.


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