وزير التشغيل يدعو العاملين بالوكالة الوطنية للتشغيل الى تعزيز الجهود في مجالات التشغيل والتوظيف بالخارج

دعا وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب العاملين بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى بذل مزيد من الجهد في مجالات التشغيل ودفع المبادرة الخاصة والتوظيف بالخارج، وذلك خلال زيارة أداها رفقة كاتب الدولة المكلّف بالشركات الأهلية رياض شوّد، أمس الخميس، الى مقرالوكالة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وثمّن لطفي ذياب بالمناسبة المجهودات التي يبذلها إطارات الوكالة لتنفيذ السياسات العمومية التي تضبطها الدولة في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة والتوظيف بالخارج، داعيا كافة فريق الوكالة إلى مزيد بذل الجهد لرصد وتشخيص حاجيات الاقتصاد الوطني من الكفاءات ومن اليد العاملة المختصة والعمل على تلبيتها.





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وطالب الوزير بتدعيم المجهودات الرامية إلى نشر ثقافة المبادرة الخاصة وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال ومرافقتهم لتجسيد أفكار مشاريعهم ومساندتهم في حسن تسييرها، موصيا بمزيد العناية بملف هجرة العمل والتشجيع على الهجرة في الأطر النظامية والمنظمة بهدف الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في هذا المجال.

ومن جانبه دعا كاتب الدولة إلى مزيد النهوض بالعمل الشبكي مع بقية المؤسسات تحت الإشراف قصد تطوير مضامين التكوين المهني الأساسي والمستمر وملائمتها لحاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية مع الحرص على لعب الدور المناط بعهدة كل منها لتنفيذ الاستراتجيات القطاعية في المحاور المتصلة بالتشغيل والتكوين.



جدير بالاشارة الى أنه تم بالمناسبة الإطلاع على فضاء وحدة التشغيل بالخارج بالوكالة وفضاء المركز التونسي الألماني للإعلام حول الهجرة والتشغيل والإندماج وإعادة الإندماج في سوق الشغل بتونس والهادف إلى مرافقة الباحث عن شغل والعائدين إلى تونس والراغبين في العمل لحسابهم الخاص وتمكينهم من كل المعطيات التي تيسّر اندماجهم في سوق الشغل الوطنية والدولية.