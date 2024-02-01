16رباعا تونسيا سيشاركون في البطولة الافريقية الترشيحية للألعاب الاولمبية باريس

سيشارك 16 رباعا تونسيا( ثمانية رباعين و ثماني رباعات ) في البطولة الافريقية لرفع الاثقال المقررة بالاسماعيلية (مصر) من 2 الى 10 فيفري والمرشحة للألعاب الأولمبية (باريس 2024) ، حسب ما افاد به فتحي المصمودي رئيس الجامعة التونسية لرفع الأثقال وكالة تونس افريقيا للأنباء .



وأوضح نفس المصدر أنّ العناصر الوطنية، تراهن على تحقيق نتائج ايجابية في البطولة الافريقية كما يسعى الرباعان كارم بن هنية و أيمن باشا الى ضمان التاهل لأولمبياد باريس 2024.





...



وبيّن أنّ كل الرفاعين ( ذكورا واناثا ) استعدوا جيدا للبطولة الافريقية من خلال تربص داخلي بمدينة نابل، فيما يخوض كل من كارم بن هنية و أيمن باشا تربصا بتركيا.

وفي ما يلي القائمة الاسمية للعناصر الوطنية المؤهلة للمشاركة في البطولة الافريقية للأكابر والكبريات في رفع الأثقال:

الذكور:

محمود سجير الجبالي (61 كلغ) - أمين بوحجبة (61 كلغ) - أيوب سالم (67 كلغ) - كارم بن هنية (73 كلغ) - سليم البشيني (81 كلغ) - حمزة بن عمر (81 كلغ) - أيمن باشا (102 كلغ) - عز الدين معيك الحمادي (109 كلغ)



اناث:

تسنيم بن وادة (49 كلغ) - آية العوادي (55 كلغ) - اسراء البجاوي (55 كلغ) - غفران بلخير (59 كلغ) - شيماء الرحموني (64 كلغ) - جواهر القاسمي (71 كلغ) - زينب المغراوي (76 كلغ) - زينب الناوي (87 كلغ)