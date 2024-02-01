نظمت إدارة الرّعاية الصحيّة الأساسيّة بالتّعاون مع مكتب منظمّة الصحّة العالميّة بتونس لفائدة كافة الإدارات الجهوية للصحة أمس الإربعاء بالعاصمة،

ورشة عمل حول "إنطلاق المخطط الجهوي التشاركي للاستراتيجية الوطنيّة متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية" تحت شعار "لنتعاون معا في الوقاية من الأمراض غير السارية"، وفق بلاغ لوزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



وخصّصت الورشة للتّأكيد على المقاربة التشاركية لتفعيل التعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة لتحقيق الوقاية بتوفير التوعية الشاملة والتثقيف بشأن السلوكيات الصحية المحفوفة بالمخاطر وبتعزيز التفاعل بين الجهات وتوزيع الموارد بفعالية مما يخلق بيئة مشتركة للوقاية من الأمراض غير السارية وتعزيز السلامة الصحية للمجتمع.



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وأكد وزير الصحة علي المرابط، بالمناسبة على أهمية الوقاية الأولية في المحافظة على صحة الفرد والمجتمع والوعي بأخطار التدخين واستهلاك المخدرات والعمل على تحديد عوامل الإختطار من خلال اتباع أسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، مثمنا جهود كافة الأطراف المتدخلة في تعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية.



ومن جهته شدد ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس ابراهيم الزيك على أهمية التعاون الوثيق ودوره في السيطرة على المخاطر المرتبطة بهذه الأمراض وجعل الوقاية ضرورة تنموية كبرى.



يشار إلى أن هذا المخطط العملي يهدف أساسا إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجهوية للصحة من أجل تحقيق أهداف مشتركة في مجال مكافحة الأمراض غير السارية ووضع خطة متكاملة للتوعية والوقاية والرعاية الصحية لاستجابة فعّالة ومستدامة لهذه الأمراض تعزز صحة المجتمع بشكل شامل.



وحضر هذه الورشة التي تأتي في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية 2018 - 2025، المديرون الجهويون للصحة لكافة الولايات والمدير العام للهياكل الصحية طارق بن ناصر ومدير عام إدارة الرعاية الصحية الأساسية شكيب الزديني بمشاركة مختلف المتدخّلين من ممثّلي الإدارات الجهوية للصحة المعنيّة على المستوى المركزي والجهوي وممثّلي منظمة الصحة العالمية بتونس.