وزير الخارجيّة يسلّم نظيره العماني في مسقط رسالة خطيّة وجّهها رئيس الجمهورية إلى سلطان عمان

سلّم وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ، اليوم الأربعاء ، إلى وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي رسالة خطيّة تتعلّق بالعلاقات الثنائيّة وجّهها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد .



وعقد الوزير ، وفق بلاغ للخارجيّة ، جلسة عمل مع نظيره العماني، تم خلالها التأكيد على متانة وعمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين تونس وسلطنة عُمان وعلى الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين وعزمهما على مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي.





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وأكد الوزيران خلال اللقاء الذي استعرض مختلف أوجه العلاقات على ضرورة تركيز الجهود المشتركة من أجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي والإرتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الوزيران كذلك عددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك وتمّ التأكيد على انسجام وتطابق وجهات نظر البلدين والإلتزام والتمسك بالمواقف المبدئية إزاء مختلف القضايا، ولا سيّما القضية الفلسطينية العادلة.



ويؤدّي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية زيارة عمل رسميّة إلى سلطنة عمان لترؤس أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة التونسية العمانية المشتركة بمعيّة نظيره وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

