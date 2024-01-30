ايقاف صيدلاني في قضية شبكة الحيازة والاتجار بالمخدرات بين باجة والعاصمة ليرتفع عدد الايقافات الى خمسة

ارتفع عدد الموقوفين، ضمن شبكة استهلاك وحيازة المخدرات، التي نفذتها الوحدات المرورية التابعة للمصلحة الأولى بالطريق السيارة أ 03، نهاية الاسبوع، على مستوى محطة الاستخلاص ببرج العامري، الى 05 اشخاص، وذلك بعد تولي وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة التي عهدتها النيابة العمومية بمنوبة بالابحاث، الاحتفاظ بصيدلاني من ولاية باجة.



وأوضح مصدر امني لصحفية "وات"، انه تم ايقاف 03 اشخاص بعد ضبطهم داخل سيارة وجد بها 390 قرصا مخدرا ووصفة طبية لأدوية مخدرة مسلمة من طبيب خاص، كما تم ايقاف الطبيب بجهة باردو والطرف الخامس وهو الصيدلاني، وذلك اثر ثبوت اقتناء جميع الحاصلين على وصفات طبية من نفس الطبيب، والأقراص المخدرة من نفس الصيدلية.





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وكشفت التحريات، وفق ذات المصدر، انه تم في ظرف اسبوع، تسليم 56 وصفة طبية الى اشخاص من باجة، وتمكن الوصفة الواحدة صاحبها من اقتناء كمية أقراص على مدة ثلاثة أشهر بما يعادل ال300 حبة من مادتي "الباركيزول" و "تيميستا".



ويحال الخمسة اشخاص، اليوم الاثنين، على انظار التحقيق بعد الاحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية التي ارتات مباشرة قضية عدلية بشان " الإستهلاك والحيازة والملكية والعرض والنقل والتوسط والشراء والإحالة والتسليم والتوزيع بنية الإتجار لأقراص مخدرة "، وذلك في انتظار قرارات القاضي في الغرض بالايداع في السجن او اطلاق السراح، وفق ذات المصدر.