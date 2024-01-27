بنزرت: حملة رقابية مشددة لتحرير الأرصفة والطريق العام والتصدي للانتصاب الفوضوي

نفذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت اليوم السبت حملة رقابية مشددة شملت مختلف مناطق بنزرت الكبرى وفضاءاتها العمومية ،وتوجهت بالأخص لتحرير الأرصفة والطريق العام من مظاهر الانتصاب الفوضوي والتعدي على الصالح العام والخاص وعدم إحترام التراتيب القانونية في بقية الفضاءات التجارية وغيرها .



جاء ذلك في إطار الأعمال الدورية للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة الانتصاب الفوضوي والتهريب وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للأمن ببنزرت الملتئم أمس الجمعة ،برئاسة والي بنزرت سمير عبد اللاوي

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جاء ذلك في إطار الأعمال الدورية للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة الانتصاب الفوضوي والتهريب وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للأمن ببنزرت الملتئم أمس الجمعة ،برئاسة والي بنزرت سمير عبد اللاوي

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وتولت المصالح الرقابية المشتركة التابعة للفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت بمعية نظرائها المحليين والوحدات الأمنية التابعة لإقليم أمن بنزرت ومصالح الصحة العمومية والتجارة والبلدية ،وفق مصدر جهوي مسؤول ، تحرير 109موضع إنتصاب فوضوي وحجز وإزالة كشك لبيع الأكلة الخفيفة مقام في الطريق العام دون احترام للتراخيص الواجبة وتنفيذ 123عملية حجز لعوارض وغيرها .



كما تم في السياق ذاته، حجز ورفع عن الرصيف والطريق العام 146وحدة بين كراسي وطاولات وعجلات مطاطية ،وحجز عربة مدفوعة ،علاوة على تحرير 16محضرا إقتصاديا وحجز 19آلة وزن ،وتنفيذ قرار غلق لمحل لبيع المرطبات ببنزرت المدينة .



وتولت المصالح الرقابية المختصة في التصدي لظاهرة الحيوانات السائبة ، تنفيذ حملة لقنص الكلاب السائبة التي قد توجد في المحيط العمراني والتربوي وغيره .



يشار إلى أن الحملة الرقابية ثمنها عموم المواطنين بالمنطقة ولاسيما النسيجين المنظماتي والمجتمعي ،علاوة على تقدير السلط الجهوية للمجهود المبذول في الغرض من قبل الفرق المشتركة .