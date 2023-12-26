بنزرت: حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية وتحرير مجموعة من المحاضر خلال حملة رقابية مشتركة

أفضت حملة رقابية جهوية نظمتها اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية ببنزرت الى حجز 10 أطنان من الموالح، و310 كلغ من المواد الاستهلاكية المتنوعة كالارز والسميد، علاوة على 155 علبة تبغ و199 شوكولاطة مجهولة المصدر و18 لترا من العصير، بحسب المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي .



وبين المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحملة نفذتها 6 فرق مراقبة تابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت وفرقها المحلية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمعية المصالح الأمنية، وشملت بالخصوص وسط مدينة بنزرت ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان.

كما تم خلال ذات الحملة تحرير اكثر من 20 مخالفة تعلقت اغلبها بعدم اشهار الأسعار و إخفاء بضاعة والزيادة في الأسعار.



...



يشار إلى أن الحملة المسشتركة متواصلة على مدار الأيام المقبلة لتشمل مختلف مناطق الولاية حسب تأكيد ذات المصدر.

