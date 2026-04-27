النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تنظم يومي 1 و2 ماي بالعاصمة المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية

تنظم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، يومي 1 و2 ماي 2026 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية، وذلك بالتعاون مع الفدرالية الدولية للصيدلة، وتحت إشراف وزارة الصحة.ومن المنتظر أن يشارك في هذا الحدث 4 آلاف صيدلي من مختلف ولايات الجمهورية إلى جانب حضور واسع لمختلف مكونات المنظومة الصحية والدوائية، من بينها مصنعون تونسيون من القطاعين العام والخاص، وشركاء دوليون في مجال الصناعة الدوائية والابتكار، وموزعو الأدوية والهياكل اللوجستية المرتبطة بسلسلة التوريد، ومزودو الخدمات الصيدلانية والتكنولوجية وممثلون عن مختلف المهن الصحية المنظمة، بما في ذلك الاطباء والاطباء البياطرة ومسدو الخدمات الصحية، وفق ما أفادت به النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ صادر اليوم الاثنين.ويهدف المنتدى إلى إرساء منصة وطنية للحوار الاستراتيجي متعدد الأطراف، وتعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، بما يدعم بلورة نموذج صيدلي حديث، متوازن وقادر على مواجهة التحديات، ويضمن استدامة توفر الدواء، وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الأمن الصحي الوطني.وسيؤثث أشغال المنتدى نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين والمحاضرين المختصين من تونس ومن الخارج، ضمن برنامج علمي واستراتيجي رفيع المستوى يعتمد مقاربة "الصحة الواحدة" (One Health)، ويقدم قراءة تحليلية معمقة للواقع التونسي، مع استشراف التحديات المستقبلية للمهنة في ظل التسارع الرقمي والتحولات الاقتصادية العالمية.ويأتي تنظيم هذا المنتدى، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحة عالميًا، وتعزيز تموقع الصيدلية كركيزة أساسية في المنظومة الصحية، وكفاعل محوري في ضمان سلامة المسار العلاجي، وجودة الخدمات الصحية، واستمرارية التزود بالأدوية.كما يندرج هذا الحدث ضمن مقاربة استباقية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، وانعكاساتها المباشرة على منظومة الدواء وضمان استدامة النفاذ العادل والآمن إلى العلاج وتأمين المرفق الصحى الدوائي، وفق ذات البلاغ.وينتظم هذا الحدث بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية المرجعية، على رأسها وزارة الصحة بمختلف هياكلها المعنية وهيئة الصيادلة وكلية الصيدلة بالمنستير والهياكل الوطنية ذات الصلة بتنظيم قطاع الدواء.