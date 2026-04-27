ندوات فكرية وأدبية في برنامج معرض تونس الدولي للكتاب يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026

يتضمن البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب، ليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، سلسلة من الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية التي تتناول قضايا راهنة في مجالي الإبداع والنشر على غرار القرصنة الرقمية وكتابة الذات إلى جانب أنشطة موازية تنظمها سفارات ومؤسسات ثقافية.وتفتتح الفعاليات بندوة حول "القرصنة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية" تخصص لبحث تفاقم ظاهرة استغلال الأعمال الأدبية والفنية دون ترخيص خاصة في ظل الانتشار الواسع للإنترنت والمنصات الرقمية وما يترتب عن ذلك من انتهاك لحقوق المبدعين.وتهدف هذه الجلسة إلى استشراف سبل الحد من الظاهرة عبر مقاربات جديدة تقوم على التوعية والتثقيف.كما تنتظم ندوة بعنوان "كتابة الذات: التجليات والرهانات"، تتناول إشكاليات العلاقة بين الكاتب وذاته وتقاطع الذاكرة والهوية في السرد إلى جانب طرح تساؤلات حول حدود الكتابة عن الذات والآخر وأبعادها الجمالية والفكرية.ويتضمن البرنامج أيضا لقاء مع الروائي الفلسطيني، إبراهيم نصر الله، ولقاء وتوقيع مع الروائية المصرية ريم البسيوني، إلى جانب عروض وثائقية موجهة لفئة الشباب حول "التاريخ من منظور المرأة".كما يعقد لقاء بعنوان "ملكة بلا مملكة" مع الكاتبة ومدربة المدرسين، هالة الفقي، إلى جانب مشاركة ثقافية لروسيا الاتحادية.ومن جهة أخرى، يقدم معهد غوته طيلة اليوم، تجربة "Faust VR-Goethe"، وهي تجربة أدبية تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي تمتد بين 15 و18 دقيقة.أما برنامج أندونيسيا، التي تشارك في هذه الدورة كضيف شرف، فيتضمن عرض "تاري موجانغ بريانغان" ونقاشا حول "الإسلام في إندونيسيا من الأطراف الى المركز" مع منصف عبد الجليل وفليتشيا فانيشا سوتيجا، يليه تقديم كتاب "وارنا وارني" مع صفية قم.