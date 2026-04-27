Babnet   Latest update 16:57 Tunis

ندوات فكرية وأدبية في برنامج معرض تونس الدولي للكتاب يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cd6b0e0f0158.54409899_pfhmjkngqleoi.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 16:45 قراءة: 1 د, 10 ث
      
يتضمن البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب، ليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، سلسلة من الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية التي تتناول قضايا راهنة في مجالي الإبداع والنشر على غرار القرصنة الرقمية وكتابة الذات إلى جانب أنشطة موازية تنظمها سفارات ومؤسسات ثقافية.

وتفتتح الفعاليات بندوة حول "القرصنة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية" تخصص لبحث تفاقم ظاهرة استغلال الأعمال الأدبية والفنية دون ترخيص خاصة في ظل الانتشار الواسع للإنترنت والمنصات الرقمية وما يترتب عن ذلك من انتهاك لحقوق المبدعين.


وتهدف هذه الجلسة إلى استشراف سبل الحد من الظاهرة عبر مقاربات جديدة تقوم على التوعية والتثقيف.


كما تنتظم ندوة بعنوان "كتابة الذات: التجليات والرهانات"، تتناول إشكاليات العلاقة بين الكاتب وذاته وتقاطع الذاكرة والهوية في السرد إلى جانب طرح تساؤلات حول حدود الكتابة عن الذات والآخر وأبعادها الجمالية والفكرية.

ويتضمن البرنامج أيضا لقاء مع الروائي الفلسطيني، إبراهيم نصر الله، ولقاء وتوقيع مع الروائية المصرية ريم البسيوني، إلى جانب عروض وثائقية موجهة لفئة الشباب حول "التاريخ من منظور المرأة".

كما يعقد لقاء بعنوان "ملكة بلا مملكة" مع الكاتبة ومدربة المدرسين، هالة الفقي، إلى جانب مشاركة ثقافية لروسيا الاتحادية.

ومن جهة أخرى، يقدم معهد غوته طيلة اليوم، تجربة "Faust VR-Goethe"، وهي تجربة أدبية تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي تمتد بين 15 و18 دقيقة.

أما برنامج أندونيسيا، التي تشارك في هذه الدورة كضيف شرف، فيتضمن عرض "تاري موجانغ بريانغان" ونقاشا حول "الإسلام في إندونيسيا من الأطراف الى المركز" مع منصف عبد الجليل وفليتشيا فانيشا سوتيجا، يليه تقديم كتاب "وارنا وارني" مع صفية قم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328189

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-15
28°-16
30°-17
24°-16
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>