الرابطة الأولى: برنامج الجولة السابعة والعشرين
تُجرى مباريات الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على دفعتين يومي الأربعاء 29 والخميس 30 أفريل، انطلاقًا من الساعة 15:30.
الأربعاء 29 أفريل 2026* مستقبل سليمان – النادي الإفريقي
* الملعب التونسي – شبيبة العمران
* الاتحاد المنستيري – مستقبل قابس
* نجم المتلوي – النجم الساحلي
الخميس 30 أفريل 2026* الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي
* مستقبل المرسى – الترجي الجرجيسي
* الأولمبي الباجي – النادي البنزرتي
* شبيبة القيروان – اتحاد بن قردان
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328196