توزر: مهرجان سينما الجريد في دورته الخامسة فسحة بين العروض السينمائية والورشات واللقاءات الفكرية

تنظم دار الثقافة حامة الجريد من 25 الى 28 جانفي الجاري مهرجان سينما الجريد في دورته الخامسة وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر. ويتضمن البرنامج فقرات متنوعة موجهة للصغار والكبار أبرزها العروض السينمائية اليومية التي توجه في الفترة الصباحية لجمهور الأطفال وتوجه في فترة ما بعد الظهر للكبار الى جانب الورشات واللقاءات الفكرية وفق آمال حاجي مديرة المؤسسة.



وبينت حاجي أن فقرة الافتتاح تضمنت معرضا للصور الفوتوغرافية الذي يعرف بحامة الجريد وبثرائها في مجال الصناعات التقليدية من إنتاج نادي السينما والصورة بدار الثقافة، وهو النادي الوحيد المختص على مستوى دور الثقافة في الجهة.





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ويتم خلال الأيام الأربعة من المهرجان عرض سلسلة من الأفلام السينمائية المتنوعة لمخرجين تونسيين وعرب وأجانب، إضافة إلى ورشات حية يؤطرها مختصون واطارات دار الثقافة منها ورشة السينما والصورة والمونتاج. كما يخصص المهرجان حيزا من فقراته للتضامن مع القضية الفلسطينية ولعرض أفلام حول المقاومة الفلسطينية ضد المحتل للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.



ولفتت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية رانية العابد من جهتها الى أن المهرجان تزامن مع افتتاح قاعة العروض الجديدة بدار الثقافة حامة الجريد، وهي القاعة الأولى من نوعها في الجهة من حيث المعدات والبناء، موضحة أن هذه القاعة ستساهم في تنشيط الحركية الثقافية بحامة الجريد وتنظيم عدة فعاليات أخرى.

وبينت أن برنامج الدورة الجديدة ثري ومتنوع يلبي حاجيات الأطفال والكهول من الفن السابع، مضيفة أن الأيام تتضمن فقرات التنشيطية والأفلام السينمائية، كما يمثل المهرجان مناسبة لتفعيل الشراكة المبرمة بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر ومثيلتها في ولاية تطاوين بحضور وفد يمثل نادي السينمائيين الهواة بتطاوين يشاركون في اللقاءات الفكرية التي تنتظم بالمناسبة، وفي تأثيث الورشات وخاصة ورشة السينما والصورة والمونتاج.