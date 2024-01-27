جلسة عمل لتحديد أولويات وزارة التشغيل في اطار إعداد الوثيقة الاستراتيجية القطرية للتعاون مع البنك الافريقي للتنمية

انعقدت، أمس الجمعة، جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، لتحديد أولويات الوزارة في إطار إعداد الوثيقة الاستراتيجية القطرية للتعاون التي يعدّها البنك الافريقي للتنمية للفترة 2024-2028 حسب بلاغ وزارة التشغيل على صفحته على فيسبوك.



وحضر كذلك جلسة عمل الديوان، وعدد من الاطارات بالوزارة.





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وتطرقت الجلسة التي حضرها كاتب الدولة المكلّف بالشركات الأهلية رياض شود، ورئيس الديوان عبد القادر الجمّالي إلى عديد المشا يع على غرار التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل بهدف تحسين تشغيلية الشباب والاستجابة لحاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والرفع من نسب الإدماج.



كما تناولت الجلسة العديد من المحاور الأخرى على غرار تحسين جاذبية مراكز التكوين المهني العمومية عبر تطوير الحياة الجماعية والأنشطة الرياضية والثقافية بها، ودفع المبادرة الخاصة وتطوير سلاسل القيمة بالمعتمديات خاصة منها التي تشكو نسب بطالة ونسب فقر مرتفعة ومؤشرات تنمية منخفضة الى جانب تفعيل نظام المبادر الذاتي والانتقال من العمل

غير المنظم الى العمل المنظم، وقيس الأداء للتحقق من نتائج المشاريع المقترحة.