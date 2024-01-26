بطولة دبي الدولية لكرة السلة - المنتخب التونسي ينهزم امام نادي بيروت اللبناني في الدور ربع النهائي

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نادي بيروت اللبناني 82-88 اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.



وكان المنتخب التونسي فاز في الدور الاول على كل من جمعية سلا المغربية 77-73 والحكمة اللبناني 73-61 واهلي بنغازي الليبي 89-85 في حين انهزم امام الرياضي اللبناني 70-86 والنصر الاماراتي 74-80.



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