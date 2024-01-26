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بطولة دبي الدولية لكرة السلة - المنتخب التونسي ينهزم امام نادي بيروت اللبناني في الدور ربع النهائي

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 17:26 قراءة: 0 د, 16 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نادي بيروت اللبناني 82-88 اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.

وكان المنتخب التونسي فاز في الدور الاول على كل من جمعية سلا المغربية 77-73 والحكمة اللبناني 73-61 واهلي بنغازي الليبي 89-85 في حين انهزم امام الرياضي اللبناني 70-86 والنصر الاماراتي 74-80.


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