بطولة كيمبر الفرنسية للتنس - عزيز دوقاز ينهزم امام الكرواتي دوجي اجدوكوفيتش

خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 230 عالميا من الدور الثاني لبطولة كيمبر الفرنسية بعد خسارته اليوم الخميس امام الكرواتي دوجي اجدوكوفيتش المصنف 141 عالميا بنتيجة صفر-2 بواقع 6-7 و2-6.



وكان دوقاز ازاح في الدور الاول امس الاربعاء الايطالي صامويل فنسون روجيري المصنف 337 عالميا بنتيجة 2-1 بواقع 5-7 و7-6 و6-4.

يذكر ان التونسي معز الشرقي خرج من الدور الاول للبطولة ذاتها بعد خسارته امام الفرنسي تريستان لاماسين المصنف 302 عالميا بنتيجة 1-2 (4-6 و7-6 و6-3). وكان الشرقي المصنف 283 عالميا فاز في الدورين التمهيديين الاول والثاني على الفرنسي سيريل فاندرميرش المصنف 840 عالميا بنتيجة 2-1 (7-6 و2-6 و6-4) والهندي ارجون كادي المصنف 930 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-1).

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