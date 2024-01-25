الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس: حضور 19 بلدا وتقديم 55 عرضا في دورة مهداة لروح الفقيد الأسعد محواشي

تستقبل الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس جمهورها من الأطفال والكهول من 3 إلى 10 فيفري 2024 تحت شعار "ماريونات فن وحياة". وتحمل هذه الدورة اسم الفنان العرائسي الفقيد الأسعد محواشي.



وتسجل هذه الدورة مشاركة حوالي 100 فنان عرائسي من 19 بلدا على رأسها ايطاليا ضيف شرف الدورة، إلى جانب هي تونس والعراق وسوريا والكويت والإمارات والسعودية واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا واليونان وتشيكيا والمملكة المتحدة والنمسا والمجر وهولندا والبرتغال والبرازيل. ويقدّم المشاركون ما يناهز 55 عرضا عرائسيا منها مجموعة من العروض الموجهة لفائدة الكهول.





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وعقدت إدارة أيام قرطاج لفنون العرائس ندوة صحفية، اليوم الخميس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، كشفت خلالها عن محتوى هذه الدورة الخامسة. وقد أكدت مديرة الدورة منية المسعدي، وهي أيضا مديرة المركز الوطني لفن العرائس المؤسسة المشرفة على هذا المهرجان، أن اختيار إيطاليا ضيف شرف، يعود إلى عراقة هذا البلد الأوروبي المجاور في مسرح العرائس وريادته في هذا المجال.



وقالت المسعدي إن هذه الدورة ستخرج من مدينة الثقافة لتنفتح على عدد من الفضاءات بالعاصمة منها قاعة الفن الرابع ودار المسرحي (باردو) وقرية "س.و.س" قمرت. كما ستزور عروض المهرجان منطقة قلعة الأندلس التابعة لولاية أريانة إلى جانب مدينتيْ سليانة والقيروان وذلك في إطار دعم اللامركزية الثقافية.



// فلسطين في البال



ولم يكن تنظيم هذه الدورة بمعزل عمّا يجري في دولة فلسطين من عدوان غاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ اكتست معلّقة هذه الدورة اللون البنفسجي، وتتوسطها دمية على هيئة الطفل الفلسطيني الشهيد "يوسف" ذي السبع سنوات، وهو الذي استشهد في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة وهزّت قصته العالم أجمع أثناء بحث أمه المكلومة عنه بين الأنقاض.





// تكريمات



وتكرّم الدورة الخامسة من أيام قرطاج لفنون العرائس الفنان المسرحي الفقيد الأسعد محواشي (1960 - 2023)، وكذلك الكاتب والمؤلف والرسام المنصف الكاتب.



// 9 أعمال تونسية



وعن المشاركة التونسية في هذه الدورة، قالت المديرة الفنية للأيام شاكرة رمّاح، إن تونس ستكون حاضرة بتسعة أعمال هي "جلجامش" لعلي الناصر و"عصفور الجنة" لعياد بن معاقل و"عطر الفنون" لمحمد الصحبي بن حسين و"أصدقاء البحر" لجلال حمودي و"السحابة المفقودة" لحسام العابد و"لحن تاتو" لمحمد بن صالح العوادي و"لقاء" للفقيد الأسعد محواشي و"فيل - بوك" لحافظ خليفة و"الفراشة البيضاء" لوليد الخضراوي.



وتقدم إيطاليا، الدولة ضيف الشرف، بدورها ثلاثة عروض موجهة لجميع الأعمار هي "طفولة أورلاندو" و"بينوكيو" و"الطهي بالأقدام".



// إقامة فنية وورشات



وتحدّث المسؤول عن الورشات أسامة ماكني عن برمجة 10 ورشات وثلاث "ماستر كلاس" لفائدة الطلبة المختصين في فنون العرائس والهواة. وتتمحور أشغال الورشات حول "صنع العرائس من بقايا النخلة" و"تصميم وصنع عرائس الطاولة" و"مسرح خيال الظل" و"عروسة القفاز للأطفال" و"عرائس الفم المتحرك" و"عروسة الفم المتحرك بتقنية اللولب" وغيرها.



// سوق العرائس



ويقام ببهو مدينة الثقافة "معرض الماريونات"، وهو موعد سنوي قار حافظت عليه أيام قرطاج لفنون العرائس منذ تأسيسها سنة 2018، إذ تتحول معه أروقة مدينة الثقافة في كل دورة إلى فضاء للاكتشاف ولقاء العارضين من فنانين وحرفيين مع جمهور من مختلف الأعمار يتوافد لاكتشاف عالم الماريونات وأعمال عرائسيين مبدعين من كل أنحاء العالم. كما يحمل المعرض بعدا تجاريا تُباع فيه العرائس ويطّلع خلاله الزوار على ورشات حية في صنع الدمى.



// مسابقة وجوائز



وخصّص منظمو المهرجان مسابقة للأطفال في مجال تحريك العرائس. وقد تمّ رصد ثلاث جوائز مالية قيمتها الإجمالية 6 آلاف دينار تتوزع على 3 فئات هي "الجائزة الأولى" (3 آلاف دينار) و"الجائزة الثانية" (2 ألف دينار) وتبلغ قيمة الجائزة الثالثة ألف دينار.

