بطولة أستراليا المفتوحة: زفيريف يطيح بـألكاراز ويبلغ الدور نصف النهائي

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسا عالميا الى الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اثر فوزه اليوم الأربعاء على الاسباني كارلوس آلكاراز المصنف ثانيا عالميا بثلاث مجموعات لواحدة.

وجاءت تفاصيل المجموعات بواقع 6-1 و6-3 و6-7 و6-4.

ويلاقي ألكسندر زفيريف بعد غد الجمعة في الدور نصف النهائي نظيره الروسي دانيل ميدفيديف المصنف ثالثا عالميا الذي بلغ بدوره المربع الذهبي بتغلبه على البولوني هوبيرت هوركاز المصنف تاسعا عالميا بثلاث مجموعات لاثنين تفاصيلها 7-6 و2-6 و6 -3 و5-7 و6-4.

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