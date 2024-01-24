وزير الصحة يعايّن سير العمل بالمستشفى المحلي "ابراهيم الغربي" بقليبية

أدّى وزير الصحّة، علي المرابط، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى المستشفى المحلي ابراهيم الغربي بقليبية من ولاية نابل، حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة.



واطّلع الوزير، بالمناسبة، على سير العمل في المستشفى وظروف قبول المرضى والإحاطة بهم بقسم الإستعجالي وبقيّة الأقسام الإستشفائيّة الأخرى على غرار قسم الطبّ الباطني ووحدات العلاج الطبيعي والأشعّة والأمراض المزمنة وطب الأسنان والعيادات الخارجية والمواعيد عن بعد كما عاين ظروف الاعاشة والنظافة بهذا الهيكل الصحي.





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واكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين بالجهة مثمّنا الجهود التّي يبذلها مهنيّو الصحّة في الخطوط الأماميّة لتأمين الخدمات الوقائيّة والعلاجيّة.

