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بطولة كيمبر الفرنسية للتنس (الدور الاول) - تاهل عزيز دوقاز وخروج معز الشرقي

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 18:57 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 230 عالميا الى الدور الثاني لبطولة كيمبر الفرنسية بفوزه اليوم الاربعاء على الايطالي صامويل فنسون روجيري المصنف 337 عالميا بنتيجة 2-1 بواقع 5-7 و7-6 و6-4.

وسيلاقي دوقاز في الدور الثاني الكرواتي دوجي اجدوكوفيتش المصنف 141 عالميا الذي ازاح من جهته الفرنسي كالفين هيميري المصنف 189 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6).
وفي المقابل، خرج التونسي معز الشرقي من الدور الاول بعد خسارته امام الفرنسي تريستان لاماسين المصنف 302 عالميا بنتيجة 1-2 (4-6 و7-6 و6-3).


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