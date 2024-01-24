بطولة كيمبر الفرنسية للتنس (الدور الاول) - تاهل عزيز دوقاز وخروج معز الشرقي

تاهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 230 عالميا الى الدور الثاني لبطولة كيمبر الفرنسية بفوزه اليوم الاربعاء على الايطالي صامويل فنسون روجيري المصنف 337 عالميا بنتيجة 2-1 بواقع 5-7 و7-6 و6-4.



وسيلاقي دوقاز في الدور الثاني الكرواتي دوجي اجدوكوفيتش المصنف 141 عالميا الذي ازاح من جهته الفرنسي كالفين هيميري المصنف 189 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6).

وفي المقابل، خرج التونسي معز الشرقي من الدور الاول بعد خسارته امام الفرنسي تريستان لاماسين المصنف 302 عالميا بنتيجة 1-2 (4-6 و7-6 و6-3).

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