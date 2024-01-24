رئيس الجمهورية يعين 3 وزراء و3 كتاب دولة جدد في الحكومة

رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يقرر اليوم الإربعاء تعيين :

- فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط

- فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

- لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني



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- سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

- وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي

- رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية

