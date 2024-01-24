رئيس الجمهورية يعين 3 وزراء و3 كتاب دولة جدد في الحكومة

رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يقرر اليوم الإربعاء تعيين :
- فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط
- فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
- لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني
- فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط
- فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
- لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني
- سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي
- رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية
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