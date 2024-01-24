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رئيس الجمهورية يعين 3 وزراء و3 كتاب دولة جدد في الحكومة

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 14:05 قراءة: 0 د, 22 ث
      
رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يقرر اليوم الإربعاء تعيين :
- فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط
- فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
- لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني
...

- سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي
- رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية


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